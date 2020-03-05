СМИ: Кейн настроен продолжить карьеру в «МЮ»

Нападающийможет продолжить карьеру в, сообщает Goal.com.

По данным источника, Кейн не хочет ждать капитальной перестройки в «Тоттенхэме», нацеленной на создание команды, способной успешно выступать в АПЛ и еврокубках.

Сообщается, что Кейн хотел бы до завершения карьеры выиграть хотя бы один крупный трофей, поэтому в летнее трансферное окно планирует присоединиться к «Манчестер Юнайтед».

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». За основную команду лондонцев форвард выступает с 2009 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024 года. 0