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    СМИ: Кейн настроен продолжить карьеру в «МЮ»

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    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Goal.com.

    Гарри Кейн
    Гарри Кейн

    По данным источника, Кейн не хочет ждать капитальной перестройки в «Тоттенхэме», нацеленной на создание команды, способной успешно выступать в АПЛ и еврокубках.

    Сообщается, что Кейн хотел бы до завершения карьеры выиграть хотя бы один крупный трофей, поэтому в летнее трансферное окно планирует присоединиться к «Манчестер Юнайтед».

    Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». За основную команду лондонцев форвард выступает с 2009 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

    Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024 года. 0

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