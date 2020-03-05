Де Брейне может пропустить манчестерское дерби

Бельгийский полузащитникиз-за травмы спины может пропустить матч 29-го тура английской Премьер-лиги с

Об этом заявил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола после матча 1/8 Кубка Англии с «Шеффилдом» (1:0).

«На тренировке Кевин неудачно упал, и у него начались проблемы со спиной. Мы не знаем, на какой срок он выбыл, но надеемся, он пропустит не так уж много», — цитирует Гвардиолу goal.com.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в воскресенье, 8 марта. Начало встречи — в 19:30 мск.

В текущем сезоне Де Брейне принял участие в 35 матчах за «Сити» во всех турнирах, в которых отметился 9 забитыми мячами и 20 результативными передачами. 0