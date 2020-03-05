Де Брейне может пропустить манчестерское дерби

Кевин Де Брейне
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Об этом заявил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола после матча 1/8 Кубка Англии с «Шеффилдом» (1:0).
«На тренировке Кевин неудачно упал, и у него начались проблемы со спиной. Мы не знаем, на какой срок он выбыл, но надеемся, он пропустит не так уж много», — цитирует Гвардиолу goal.com.
Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в воскресенье, 8 марта. Начало встречи — в 19:30 мск.
В текущем сезоне Де Брейне принял участие в 35 матчах за «Сити» во всех турнирах, в которых отметился 9 забитыми мячами и 20 результативными передачами. 0