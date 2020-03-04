Тедеско: Поведение Гончаренко? Никаких проблем, футбол — это эмоции

Главный тренер «Спартака»подвел итоги четвертьфинала Кубка России против(3:2 доп. время).

Отметим, что наставник ЦСКА Виктор Гончаренко не пожал руку Тедеско после поражения в дерби и отпихнул тренера «Спартака».

«Мы могли выиграть, но могли и проиграть. Счастливы, что прошли в полуфинал Кубка. Под конец нам помог наш менталитет, трудно играть против ЦСКА вдесятером.

Поведение Гончаренко? Никаких проблем. Футбол — это эмоции. Когда анализировали соперника, понимали, что у них проблемы с контратаками. В этот раз сделали на них ставку, но это было только частью нашего плана.

Бакаев? Будем надеяться, что он сыграет с "Краснодаром". Конечно, без него наша игра совсем другая.

Зелимхан — техничный, быстрый и креативный игрок. Но без него в этой игре мы не стали хуже. Мы можем найти замену на любую позицию, в центре у нас есть Тиль и Гулиев.

Тяжело терять Понсе, тяжело принять его карточку, тем более мы уже готовили его замену — должен был выйти Мирзов.

Что говорил Ларссону перед тем, как его выпустить? Ничего особенного. Сказал, что его момент придет. Но даже с удалением Понсе игра для нас не сильно поменялась.

Спасибо Зобнину, который был простужен и отыграл 120 минут. Тиль хорошо вышел на замену. Спасибо всей команде, эта победа — их заслуга», — заявил тренер «Спартака» в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что красно-белые вырвали победу в этой встрече в дополнительное время, играя при этом в меньшинстве.

В полуфинале команда Доменико Тедеско на выезде сыграет с петербургским «Зенитом» 23 апреля. 0