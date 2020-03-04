Тедеско: Поведение Гончаренко? Никаких проблем, футбол — это эмоции

Отметим, что наставник ЦСКА Виктор Гончаренко не пожал руку Тедеско после поражения в дерби и отпихнул тренера «Спартака».
«Мы могли выиграть, но могли и проиграть. Счастливы, что прошли в полуфинал Кубка. Под конец нам помог наш менталитет, трудно играть против ЦСКА вдесятером.
Поведение Гончаренко? Никаких проблем. Футбол — это эмоции. Когда анализировали соперника, понимали, что у них проблемы с контратаками. В этот раз сделали на них ставку, но это было только частью нашего плана.
Бакаев? Будем надеяться, что он сыграет с "Краснодаром". Конечно, без него наша игра совсем другая.
Зелимхан — техничный, быстрый и креативный игрок. Но без него в этой игре мы не стали хуже. Мы можем найти замену на любую позицию, в центре у нас есть Тиль и Гулиев.
Тяжело терять Понсе, тяжело принять его карточку, тем более мы уже готовили его замену — должен был выйти Мирзов.
Что говорил Ларссону перед тем, как его выпустить? Ничего особенного. Сказал, что его момент придет. Но даже с удалением Понсе игра для нас не сильно поменялась.
Спасибо Зобнину, который был простужен и отыграл 120 минут. Тиль хорошо вышел на замену. Спасибо всей команде, эта победа — их заслуга», — заявил тренер «Спартака» в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что красно-белые вырвали победу в этой встрече в дополнительное время, играя при этом в меньшинстве.
В полуфинале команда Доменико Тедеско на выезде сыграет с петербургским «Зенитом» 23 апреля. 0