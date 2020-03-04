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    Тедеско: Второй гол пропустили из-за отсутствия опыта

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от выхода в полуфинал Кубка России.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Спартак» в дополнительное время выиграл у ЦСКА со счетом 3:2 и сыграет с «Зенитом» в полуфинале.

    «Мы рады, что прошли в полуфинал. Это была тяжелая игра и тяжелый соперник. Мы хорошо начали, забили два, но могли забить и больше.

    В матче было все, болельщики должны быть довольны. Мы подарили два момента сопернику, второй гол пропустили из-за отсутствия опыта.

    Мы будем работать над этим. Что касается самоотдачи и сил, мы рады, что так все сложилось.

    Мы изучали соперника и видели, что у них есть проблемы. Это была часть нашего плана. ЦСКА старался атаковать больше нашим правым флангом, но отели нас там запереть.

    Мы и соперник играли в одинаковые схемы, при таком футболе сложно искать пространство, поэтому было много борьбы. У ЦСКА хорошие мгроки, которые доставляли нам немало проблем», — приводит слова тренера Sport24. 0

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