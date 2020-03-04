Тедеско: Второй гол пропустили из-за отсутствия опыта

Главный тренер «Спартака»поделился впечатлениями от выхода в полуфинал Кубка России.

«Спартак» в дополнительное время выиграл у ЦСКА со счетом 3:2 и сыграет с «Зенитом» в полуфинале.

«Мы рады, что прошли в полуфинал. Это была тяжелая игра и тяжелый соперник. Мы хорошо начали, забили два, но могли забить и больше.

В матче было все, болельщики должны быть довольны. Мы подарили два момента сопернику, второй гол пропустили из-за отсутствия опыта.

Мы будем работать над этим. Что касается самоотдачи и сил, мы рады, что так все сложилось.

Мы изучали соперника и видели, что у них есть проблемы. Это была часть нашего плана. ЦСКА старался атаковать больше нашим правым флангом, но отели нас там запереть.

Мы и соперник играли в одинаковые схемы, при таком футболе сложно искать пространство, поэтому было много борьбы. У ЦСКА хорошие мгроки, которые доставляли нам немало проблем», — приводит слова тренера Sport24. 0