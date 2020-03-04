Ракитич близок к переходу в «Атлетико»

Полузащитникможет перейти вв летнее трансферное окно, утверждает Marca.

По информации источника, 31-летний хорват встречался с представителями мадридского клуба в конце февраля и уже согласовал условия личного контракта.

Ранее сообщалось, что в услугах Ивана заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус». Сам игрок и его семья предпочитают остаться в Испании.

За «Барселону» хавбек играет с 2014 года, его действующий контракт с каталонцами истекает в 2021 году.

В нынешнем сезоне хорват принял участие в 30 матчах во всех турнирах, отдав четыре голевые передачи. При этом он вышел в стартовом составе только 14 раз, а все 90 минут на поле провел лишь четырежды. 0