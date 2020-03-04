Мостовой считает «Спартак» фаворитом в игре с ЦСКА

Бывший футболист сборной Россиисчитает, что «Спартак» выглядит предпочтительнее ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.

«Однозначно считаю, что "Спартак" является фаворитом этого матча. Команда играет на своем поле, а в предыдущем туре обыграла "Динамо", хоть и не по всем показателям. Хотя бело-голубые меня расстроили, совсем не были готовы к игре. Встали все позади и ждали. Такое чревато тем, что "Спартак" найдет шанс и воспользуется. А "Динамо" свои моменты не забило. Вот теперь пускай кусают локти.

Относительно ЦСКА могу сказать, что в психологическом плане у них проблемы. Игра в гостях после еле спасенной игры с "Уралом". Видно, что есть проблемы. Так что красно-белые по многим показателям должны являться фаворитом игры. Тем более, это кубок, трофей недалеко», — приводит слова Мостового Sport24.

Игра 1/4 финала Кубка России «Спартак» — ЦСКА пройдет сегодня, 4 марта, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:30 мск. 0