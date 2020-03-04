Лэмпард: Сыграть на ноль против «Ливерпуля» невероятно сложно

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:0) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Это был великолепный матч. Матчи против "Ливерпуля" всегда сложны, поскольку они неизменно сражаются и до последнего остаются в игре. Тем не менее, сегодня моя команда была безупречна в отношении настроя, самоотдачи и качества футбола.

Сыграть на ноль против "Ливерпуля" невероятно сложно, но нам это удалось. Мы уверенно действовали в обороне и заслуженно победили. В первых двух играх против них мы, возможно, демонстрировали лучший футбол, но сегодня все решили настрой и командный дух.

Мы можем конкурировать с сильнейшими клубами, но для этого необходимо действовать эффективно как в своей, так и в чужой штрафной. В некоторых моментах нам повезло, в нескольких эпизодах спас Кепа, и в целом защитная линия сыграла на высоте. При этом мы использовали свои шансы, благодаря чему смогли одержать победу.

Мы делаем все, чтобы сравняться с конкурентами, но в первую очередь для этого необходимо обрести стабильность», — приводит слова Лэмпарада официальный сайт клуба. 0