ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стадион «Ювентуса» закрыт«Ювентус» без матчей, баскетболисты без «дай пять», велогонщики в карантине
  • 00:38
    • «Бавария» обыграла «Шальке» и прошла в полуфинал Кубка Германии
  • 00:31
    • «Челси» обыграл «Ливерпуль» в матче Кубка Англии
  • 23:39
    • Матч Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом» отменен из-за коронавируса
  • 00:22
    • Головин: Очень ровная группа. Каждый соперник по-своему интересен
  • 20:46
    • Состоялась жеребьевка нового сезона Лиги наций
    Все новости спорта

    Лэмпард: Сыграть на ноль против «Ливерпуля» невероятно сложно

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Челси Ливерпуль
    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:0) в 1/8 финала Кубка Англии.

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Это был великолепный матч. Матчи против "Ливерпуля" всегда сложны, поскольку они неизменно сражаются и до последнего остаются в игре. Тем не менее, сегодня моя команда была безупречна в отношении настроя, самоотдачи и качества футбола.

    Сыграть на ноль против "Ливерпуля" невероятно сложно, но нам это удалось. Мы уверенно действовали в обороне и заслуженно победили. В первых двух играх против них мы, возможно, демонстрировали лучший футбол, но сегодня все решили настрой и командный дух.

    Мы можем конкурировать с сильнейшими клубами, но для этого необходимо действовать эффективно как в своей, так и в чужой штрафной. В некоторых моментах нам повезло, в нескольких эпизодах спас Кепа, и в целом защитная линия сыграла на высоте. При этом мы использовали свои шансы, благодаря чему смогли одержать победу.

    Мы делаем все, чтобы сравняться с конкурентами, но в первую очередь для этого необходимо обрести стабильность», — приводит слова Лэмпарада официальный сайт клуба. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Арсенал» не споткнулся на «Портсмуте». Пять выводов после кубковой баталии
  • Вчера в 13:54
    •
  • Прогноз
  • «Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити»
  • 1.83
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выбьют ли армейцы «Спартак» из борьбы за Кубок России?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Зенит» не избежит нервотрепки в Грозном?
  • «Ахмат» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.51
    •
  • Выбьет ли «Лион» парижских гостей из Кубка Франции?
  • «Лион» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Эдди Нкетиа Футбол «Арсенал» не споткнулся на «Портсмуте». Пять выводов после кубковой баталии«Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии Вчера в 13:540
  • 11:05
    • Ракитич близок к переходу в «Атлетико»
  • 09:57
    • Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет при аншлаге
  • 07:52
    • Восьмикратный чемпион Молдавии «Зимбру» прекратил существование
    СКА — «Витязь» Хоккей КХЛ. «Магнитка» сравняла счет против «Барыса», СКА обыграл «Витязь»Результаты матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина Вчера в 22:300
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «МЮ» свой путь в Кубке Англии?
  • 2.32
    •
  • 11:19
    • Лэмпард: Сыграть на ноль против «Ливерпуля» невероятно сложно
  • 09:43
    • «Лейкерс» победили «Филадельфию», «Бруклин» отыгрался с «-21»
  • 09:22
    • Потапова вышла во второй круг турнира в Мексике
    Эрлинг Холанн Футбол Трансферный дайджест. 25 февраля — 2 мартаУдержит ли «Боруссия» своих юных звезд, куда переберется хавбек «матрасников», переедет ли защитник «Наполи» в Париж и другие трансферные новости последних дней 02/03/2020 в 19:580
  • 08:09
    • Ваньяма сменил «Тоттенхэм» на «Монреаль»
  • 07:36
    • Дзенга назначен главным тренером «Кальяри»
  • 07:21
    • Клопп: «Ливерпуль» заслуженно проиграл «Челси»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.67
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.51
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шинник — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Байер — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лестер — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие