Кейн летом может уйти из «Тоттенхэма»

Английский нападающийзадумывается о смене клубной прописки в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 26-летний англичанин разочарован последними результатами команды. Также он считает, что в нынешнем клуб не в состоянии способен реально претендовать на трофеи. Ухудшить ситуацию может непопадание команды в Лигу чемпионов, что значительно сократит трансферный бюджет на следующее межсезонье.

Отмечается, что в случае, если Кейн действительно решит покинуть Лондон, «Тоттенхэм» потребует за игрока не менее 150 миллионов фунтов.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». За основную команду лондонцев форвард выступает с 2009 года. Контракт Гарри со «шпорами» рассчитан до 30 июня 2024 года. 0