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    Гусев: Надеюсь, ЦСКА обыграет «Спартак»

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    Экс-футболист ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча со «Спартаком».

    Ролан Гусев
    Ролан Гусев

    «ЦСКА подходит к матчу в неплохой форме. Понятно, что первые игры после перерыва всем даются тяжело, но физическая форма у всех плюс-минус одинаковая. Поэтому будем надеяться, что ЦСКА даст бой "Спартаку" и обыграет его. Повторюсь, что по физическим кондициям примерное равенство у всех в лиге.

    Относительно индивидуальных действий вспомним матч с "Уралом", где одно очко принес, по сути, Марио Фернандес. И другие исполнители есть, которые могут решить момент. Тем более, что ребята будут подходить к дерби с хорошей злостью и желанием реабилитироваться за ничью.

    Это дерби, тут игра может сложиться как угодно. Планировать можно одно, а получится совершенно другое. Иногда даже тактические установки и схемы могут не сыграть роли из-за настроя игроков», — цитирует Гусева Sport24.

    Встреча 1/4 финала Кубка России сезона-2019/20 между «Спартаком» и ЦСКА пройдет на «Открытие Арене» 4 марта. Начало — в 19:30 мск. 0

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