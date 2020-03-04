Гусев: Надеюсь, ЦСКА обыграет «Спартак»

Экс-футболистподелился ожиданиями от четвертьфинального матча со

«ЦСКА подходит к матчу в неплохой форме. Понятно, что первые игры после перерыва всем даются тяжело, но физическая форма у всех плюс-минус одинаковая. Поэтому будем надеяться, что ЦСКА даст бой "Спартаку" и обыграет его. Повторюсь, что по физическим кондициям примерное равенство у всех в лиге.

Относительно индивидуальных действий вспомним матч с "Уралом", где одно очко принес, по сути, Марио Фернандес. И другие исполнители есть, которые могут решить момент. Тем более, что ребята будут подходить к дерби с хорошей злостью и желанием реабилитироваться за ничью.

Это дерби, тут игра может сложиться как угодно. Планировать можно одно, а получится совершенно другое. Иногда даже тактические установки и схемы могут не сыграть роли из-за настроя игроков», — цитирует Гусева Sport24.

Встреча 1/4 финала Кубка России сезона-2019/20 между «Спартаком» и ЦСКА пройдет на «Открытие Арене» 4 марта. Начало — в 19:30 мск. 0