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    Гончаренко: Если бы Понсе остался на поле, матч мог бы сложиться по-другому

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    В четвертьфинале Кубка России «Спартак» обыграл ЦСКА (3:2 ОТ). Виктор Гончаренко, наставник «армейцев», дал комментарий по этому результату.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Почему в большинстве "Спартак" выглядел ничем не хуже ЦСКА? Так часто бывает: удаление сплачивает команду. Если бы Понсе остался на поле, может матч сложился бы по-другому. Пропало пространство между линиями, "Спартак" стал обороняться глубже. Плюс мы планировали выпустить Сигурдссона, чтобы прибавить скорости атаке.

    Чалов и Кучаев сегодня проделали очень хороший объём работы. Шкурин должен был освежить игру, что и произошло. Если бы играл с первых минут, может, точно так бы вымотался. Плюс Шкурин пришел из моего родного белорусского чемпионата, ему требуется время на адаптацию. Нужно быть готовым к тому, что ты выходишь на такую арену и 40 тысяч болельщиков болеют против тебя», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат». 0

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