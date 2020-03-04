Фернандес: «Спартак» после удаления закрылся в обороне

Защитник ЦСКАзаявил, что армейцы расстроены из-за поражения от московского «Спартака», та как команда планировала выйти в полуфинал Кубка России.

«Спартак», заканчивая матч в меньшинстве, в дополнительное время обыграл ЦСКА со счетом 3:2 и вышел в полуфинал Кубка России, где сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».

«Очень грустно из-за поражения, мы ожидали, что пройдём в полуфинал. Понимали, что это дерби и что будет сложный матч. Эмоции сейчас не самые приятные.

"Спартак" после удаления закрылся в обороне, даже в большинстве сложно было проникать вперёд. Когда они забили третий мяч, то закрылись ещё больше», — приводит слова игрока «Р-Спорт».

Футболисты московского «Спартака» Артём Ребров и Андрей Ещенко оказывали давление на игрока ЦСКА Вадима Карпова, а Ребров еще и толкнул его, заявил защитник «красно-синих».

«Запасные вратарь (Артём Ребров) и защитник (Андрей Ещенко) начали притеснять Карпова. Он молодой, его хотели запугать, надавить, оказать давление.

Мы вмешались, вратарь толкнул Карпова, я оттолкнул вратаря. Эпизод в прошлом уже. Это недопустимо, так нельзя себя вести», — сказал Фернандес журналистам. 0