«Ахмат» — «Зенит»: счет матча 1:2 д.в., обзор голов

Грозненскийпотерпел поражение в экстра-тайме домашнего матча 1/4 финала Кубка России с питерским— 1:2 д.в.

На 58-й минуте был назначен пенальти в ворота «Зенита». Бериша в штрафной полез в обводку и получил по ногам от Оздоева — арбитр сразу указал на «точку».

Роши с пенальти пробил точно в нижний угол — Кержаков завалился в противоположную сторону.

На 78-й минуте «Зенит» отыгрался. Караваев навесил с правого края, Жирков догнал мяч у лицевой и сделал скидку на Ригони, который аккуратно пробил мимо Городова.

До конца основного времени счет не изменился и игра перешла в экстра-таймы, где на 97-й минуте «Зенит» забил победный гол.

Грозненцы справились с подачей Дугласа Сантоса с углового, Жирков сыграл на подборе и с радиуса штрафной уложил мяч в нижний угол ворот.

Чемпион России вышел в полуфинал соревнований, а его следующий соперник станет известен по результатам жеребьевки.