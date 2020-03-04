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    Гол Жиркова вывел «Зенит» в полуфинал Кубка России

    «Ахмат» — «Зенит»: счет матча 1:2 д.в., обзор голов

    Футбол Кубок России Футбол России Ахмат Зенит
    Грозненский «Ахмат» потерпел поражение в экстра-тайме домашнего матча 1/4 финала Кубка России с питерским «Зенитом» — 1:2 д.в.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 58-й минуте был назначен пенальти в ворота «Зенита». Бериша в штрафной полез в обводку и получил по ногам от Оздоева — арбитр сразу указал на «точку».

    Роши с пенальти пробил точно в нижний угол — Кержаков завалился в противоположную сторону.

    На 78-й минуте «Зенит» отыгрался. Караваев навесил с правого края, Жирков догнал мяч у лицевой и сделал скидку на Ригони, который аккуратно пробил мимо Городова.

    До конца основного времени счет не изменился и игра перешла в экстра-таймы, где на 97-й минуте «Зенит» забил победный гол.

    Грозненцы справились с подачей Дугласа Сантоса с углового, Жирков сыграл на подборе и с радиуса штрафной уложил мяч в нижний угол ворот.

    Чемпион России вышел в полуфинал соревнований, а его следующий соперник станет известен по результатам жеребьевки.

    Кубок России. 1/4 финала
    «Ахмат» — «Зенит» — 1:2 (0:0)
    Голы: 1:0 — 59, пенальти Роши, 1:1 — 78 Ригони, 1:2 — 97 Жирков«Ахмат»: Городов, Ненахов, Богосовац, Семенов, Анхель, Глушаков (Харин, 82), Иванов, Бериша, Исмаэл (Раванелли, 91), Роши (Кадыров, 112), Ильин (Мбенг, 74)«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Караваев, Иванович, Ракицкий, Оздоев, Ригони (Осорио, 106), Ерохин (Жирков, 64), Сутормин (Шатов, 64), Малком, БарриосПредупреждения: Иванов (56), Исмаэл (67), Ненахов (71), Анхель (85), Раванелли (114)
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