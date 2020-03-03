Широков: Тедеско ставит не спартаковский футбол

Бывший полузащитникоценил стиль игры «красно-белых» при

«Люди играют в то, что показывали в конце первой части сезона, когда пришел Тедеско — от обороны. Когда есть возможность — прессингуют, когда нет — откатываются назад. И никакого тотального прессинга там нет! А-то нам рассказывают сказки...

Скажем так, это не спартаковский футбол. Но сейчас на первом месте стоит результат. Прагматично? Да. Но я-то думал, что пришел тренер, который сделает ставку на спартаковскую игру. Считал, что Тедеско за время сборов поставит команде другой футбол.

Однако сейчас красно-белые показывают примерно то же, что до зимнего перерыва. Если руководству клуба и болельщикам нравится такое, и если оно станет приносить результат, то почему нет?» — цитирует Широкова «Спорт-Экспресс». 0