Состоялась жеребьевка нового сезона Лиги наций

3 марта в Амстердаме проходила жеребьевка следующего сезона

Россия попала в группу 3 rfs.ru 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Сборная России сыграет в группе 3 Лиги B. Российской национальной команде предстоит сыграть со сборными Сербии, Турции и Венгрии. Матчи стартуют в сентябре.

Результаты жеребьевки:

Лига A

Группа 1: Нидерланды, Италия, Босния и Герцеговина, Польша

Группа 2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия

Группа 3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия

Группа 4: Швейцария, Испания, Украина, Германия

Лига B

Группа 1: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния

Группа 2: Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль

Группа 3: Россия, Сербия, Турция, Венгрия

Группа 4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария

Лига C

Группа 1: Черногория, Кипр, Люксембург, Азербайджан

Группа 2: Грузия, Северная Македония, Эстония, Армения

Группа 3: Греция, Косово, Словения, Молдова

Группа 4: Албания, Беларусь, Литва, Казахстан

Лига D

Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова

Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар

Победители четырех групп лиги А сыграют в «Финале четырех», который состоится в июне 2021 года.

Победители групп в лигах В, С и D получат повышения и перейдут в лиги классом выше.

Команды лиг A и В, финишировавшие на последних местах в группах, опустятся лигой ниже.

Последние команды лиги С сыграют в стыковых матчах: две проигравшие сборные вылетят в лигу D. 0