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    Состоялась жеребьевка нового сезона Лиги наций

    Футбол Лига наций Сборная России Футбол России
    3 марта в Амстердаме проходила жеребьевка следующего сезона Лиги наций.

    Россия попала в группу 3
    Россия попала в группу 3

    Сборная России сыграет в группе 3 Лиги B. Российской национальной команде предстоит сыграть со сборными Сербии, Турции и Венгрии. Матчи стартуют в сентябре.

    Результаты жеребьевки:

    Лига A

    Группа 1: Нидерланды, Италия, Босния и Герцеговина, Польша

    Группа 2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия

    Группа 3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия

    Группа 4: Швейцария, Испания, Украина, Германия

    Лига B

    Группа 1: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния

    Группа 2: Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль

    Группа 3: Россия, Сербия, Турция, Венгрия

    Группа 4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария

    Лига C

    Группа 1: Черногория, Кипр, Люксембург, Азербайджан

    Группа 2: Грузия, Северная Македония, Эстония, Армения

    Группа 3: Греция, Косово, Словения, Молдова

    Группа 4: Албания, Беларусь, Литва, Казахстан

    Лига D

    Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова

    Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар

    Победители четырех групп лиги А сыграют в «Финале четырех», который состоится в июне 2021 года.

    Победители групп в лигах В, С и D получат повышения и перейдут в лиги классом выше.

    Команды лиг A и В, финишировавшие на последних местах в группах, опустятся лигой ниже.

    Последние команды лиги С сыграют в стыковых матчах: две проигравшие сборные вылетят в лигу D. 0

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