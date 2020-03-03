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    «Милан» готов продать Доннаруму

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    «Милан» рассматривает возможный вариант продажи голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

    Джанлуиджи Доннарума
    Джанлуиджи Доннарума

    На 21-летнего итальянца претендуют ПСЖ, «Реал» и «Челси», сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

    Агент голкипера Мино Райола уже провел встречи с представителями заинтересованных клубов. Доннарума хочет получать по новому контракту 8 миллионов евро в год.

    Нынешнее соглашение вратаря с «Миланом» рассчитано до лета 2021 года. Портал Tranfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

    В этом сезоне Доннарумма провел 26 матчей во всех турнирах за «россонери» и пропустил 33 гола. 0

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