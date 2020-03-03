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    Гендиректор «Локомотива»: Был бы интерес «Зенита» к Магкееву — узнали бы первыми

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    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к воспитаннику «железнодорожников» Станиславу Магкееву.

    Станислав Магкеев
    Станислав Магкеев

    Кикнадзе подчеркнул, что «Локомотив "рассчитывает на воспитанников академии клуба и видит в Магкееве одного из будущих лидеров команды".

    Также он заявил, что контракт Магкеева действует до 2023 года.

    "В отличие от ранее распространенной информации, у нас не было проблем при достижении нынешнего соглашения с представителями игрока. Существующий уровень и опыт отношений с руководством 'Зенита' подразумевает прямые обсуждения в случае заинтересованности в игроках друг друга. Уверен, был бы интерес — мы бы о нем узнали первыми", — добавил Кикнадзе в комментарии "Чемпионату". 0

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