Матч «Ювентус» — «Интер» может пройти 9 марта

Матч 26-го тура чемпионата Италии, который был отложен из-за вспышки коронавируса , может пройти 9 марта, сообщает Football Italia.

По данным источника, руководство Федерации футбола Италии и Серия А достигли соглашения о точной дате переноса этого матча, а также еще пяти встреч. Ранее Серия А приняла решение перенести эти игры на 13 мая.

Таким образом, матч «Сампдория» — «Верона» пройдет 7 марта, «Удинезе» — «Фиорентина» — 8, «Милан» — «Дженоа», «Парма» — СПАЛ и «Сассуоло» — «Брешия» — 9.

При этом игры, скорее всего, пройдут без зрителей. Расписание матчей других туров также будет сдвинуто, чтобы завершить розыгрыш Серии А к 24 мая. 0