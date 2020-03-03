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    Матч «Ювентус» — «Интер» может пройти 9 марта

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    Матч 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер», который был отложен из-за вспышки коронавируса , может пройти 9 марта, сообщает Football Italia.

    Матч «Ювентус» — «Интер» может пройти 9 марта
    Матч «Ювентус» — «Интер» может пройти 9 марта

    По данным источника, руководство Федерации футбола Италии и Серия А достигли соглашения о точной дате переноса этого матча, а также еще пяти встреч. Ранее Серия А приняла решение перенести эти игры на 13 мая.

    Таким образом, матч «Сампдория» — «Верона» пройдет 7 марта, «Удинезе» — «Фиорентина» — 8, «Милан» — «Дженоа», «Парма» — СПАЛ и «Сассуоло» — «Брешия» — 9.

    При этом игры, скорее всего, пройдут без зрителей. Расписание матчей других туров также будет сдвинуто, чтобы завершить розыгрыш Серии А к 24 мая. 0

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