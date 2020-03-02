Зидан: Матч с «Барселоной» был равным, но «Реал» лучше сыграл в атаке

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:0) в 26-м туре Ла Лиги.

«Я очень доволен результатом. Винисиус заслужил забить свой гол. Для него это очень важное взятие ворот против такого сильного соперника. Мне бы хотелось, чтобы Иско реализовал свой момент, однако Марк-Андре тер Штеген совершил невероятный сейв.

Сегодня Мариано Диас оказался важным игроком встречи. Он вышел на замену и забил, чему я очень рад. Мариано мало играл, поэтому отличиться против Барселоны было нелегко. Все за него очень рады, потому что он отдал всего себя на футбольном поле.

Мы испытываем хорошие ощущения. Первая половина оказалась для нас немного сложной, однако второй тайм был хорошим в исполнении "Реала". Это был равный матч, но мы лучше сыграли в атаке и очень хорошо прессинговали», — приводит слова Зидана Marca.

После этого матча «Реал» набрал 56 очков и возглавил таблицу испанской Примеры. «Барселона» с 55 очками опустилась на 2-е место. 0