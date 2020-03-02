Ватцке: Санчо не хочет уходить, у «Боруссии» большое будущее

Глава совета директоров дортмундскойпрокомментировал информация касательно возможного ухода футболистав летнее трансферное окно. Игроком интересуется «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, Джейдон понимает, что у „Боруссии“ большое будущее. Мне кажется, что он не хочет уходить. У нас с ним и его агентами существуют доверительные отношения. Мы обсудим его будущее.

Это не вопрос денег. Для нас было бы лучше, если бы он остался в "Боруссии". У нас достаточно денег. Мы можем выигрывать трофеи. Наша команда гораздо сильнее с Санчо, чем без него», — приводит слова Ватцке BBC.

Напомним, что Санчо был куплен в 2917 году у «Манчестер Сити» за 7,84 млн евро. 0