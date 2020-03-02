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    Ватцке: Санчо не хочет уходить, у «Боруссии» большое будущее

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    Глава совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоаким Ватцке прокомментировал информация касательно возможного ухода футболиста Джейдона Санчо в летнее трансферное окно. Игроком интересуется «Манчестер Юнайтед».

    Джейдон Санчо
    Джейдон Санчо

    «Я думаю, Джейдон понимает, что у „Боруссии“ большое будущее. Мне кажется, что он не хочет уходить. У нас с ним и его агентами существуют доверительные отношения. Мы обсудим его будущее.

    Это не вопрос денег. Для нас было бы лучше, если бы он остался в "Боруссии". У нас достаточно денег. Мы можем выигрывать трофеи. Наша команда гораздо сильнее с Санчо, чем без него», — приводит слова Ватцке BBC.

    Напомним, что Санчо был куплен в 2917 году у «Манчестер Сити» за 7,84 млн евро. 0

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