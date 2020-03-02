ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Команда Моуринью потерпела третье поражение кряду«Тоттенхэм» теряет статус клуба Лиги чемпионов
  • 00:54
    • «Реал» обыграл «Барселону» и возглавил таблицу Примеры
  • 07:18
    • Впервые в истории трое россиян вошли в топ-15 рейтинга ATP
  • 21:33
    • «Ман Сити» выиграл третий Кубок лиги подряд
  • 23:38
    • Сноубордист Логинов завоевал золото на этапе КМ в Канаде
  • 22:54
    • Арум: Третий бой Уайлдера и Фьюри состоится в июле
    Все новости спорта

    Кике Сетьен: Нужно отдать игрокам «Реала» должное — они сыграли очень интенсивно

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Барселона Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился эмоциями после матча с «Реалом» (0:2) в 26-м туре Примеры.

    Кике Сетьен
    Кике Сетьен

    «Думаю, мы провели хороший первый тайм, однако они включились во второй половине. Мы неплохо начали после перерыва, но потом начали допускать ошибки в передачах. Нужно поздравить Реал с победой.

    Заслуга "Реала" или недостаток "Барселоны"? Порой, и то, и другое имеют место быть. Иногда нормально проигрывать, показывая свою игру. Однако когда соперник прижимает тебя к воротам, то с этим нелегко справиться. Нужно отдать игрокам "Реала" должное — они сыграли очень интенсивно.

    Сейчас поражение от "Реала" не имеет большого значения. Да, у них есть преимущество в одно набранное очко, но в будущем ситуация может быстро измениться», — приводит слова Сетьена AS.

    Благодаря этой победе «Реал» набрал 56 очков и поднялся на первое место в таблице Ла Лиги. «Королевский клуб» опережает «Барселону» на одно очко. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 18-24 февраля
  • 24/02/2020 в 20:31
    •
  • Прогноз
  • «Портсмут» — «Арсенал»
  • 1.77
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Арсенал» борьбу за Кубок Англии?
  • «Портсмут» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Сампдория» и «Верона» сыграют на «больше»?
  • «Сампдория» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Битва московских команд получится результативной
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Зинедин Зидан Футбол Примера. «Реал» выиграл «Класико», «Атлетико» не справился с «Эспаньолом»Обзор 26 тура испанской Примеры 00:590
  • 07:04
    • Клуб Бекхэма проиграл дебютный матч в МЛС
  • 21:12
    • «Бордо» и «Ницца» сыграли вничью
  • 21:01
    • «Арсенал» выиграл у «Сочи» благодаря дублю Луценко
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. ЦСКА избежал поражения, «Спартак» выиграл дерби с «Динамо», «Локо» разошелся миром с «Зенитом»Обзор матчей 20 тура российской Премьер-лиги Вчера в 21:180
  • Экспресс дня

  • «Верона» продлит беспроигрышную серию?
  • 3.11
    •
  • 08:21
    • Кике Сетьен: Нужно отдать игрокам «Реала» должное — они сыграли очень интенсивно
  • 08:03
    • Зидан: Матч с «Барселоной» был равным, но «Реал» лучше сыграл в атаке
  • 07:47
    • Матч «Сампдория» — «Верона» перенесен из-за коронавируса
    Исмаила Сарр Футбол «Ливерпуль» разгромлен на «Викаридж Роуд». «Уотфорд» оборвал рекордные серии «красных»Команда Юргена Клоппа не смогла повторить достижение «Арсенала», который не проиграл ни одного матча за сезон Вчера в 13:380
  • 20:00
    • «Эспаньол» поделил очки с «Атлетико»
  • 19:35
    • «Лейпциг» и «Байер» сыграли вничью
  • 19:08
    • «Тоттенхэм» дома проиграл «Вулверхэмптону»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.65
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Портсмут — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сампдория — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.11
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Детройт — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие