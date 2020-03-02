Кике Сетьен: Нужно отдать игрокам «Реала» должное — они сыграли очень интенсивно

Главный тренерподелился эмоциями после матча с «Реалом» (0:2) в 26-м туре Примеры.

«Думаю, мы провели хороший первый тайм, однако они включились во второй половине. Мы неплохо начали после перерыва, но потом начали допускать ошибки в передачах. Нужно поздравить Реал с победой.

Заслуга "Реала" или недостаток "Барселоны"? Порой, и то, и другое имеют место быть. Иногда нормально проигрывать, показывая свою игру. Однако когда соперник прижимает тебя к воротам, то с этим нелегко справиться. Нужно отдать игрокам "Реала" должное — они сыграли очень интенсивно.

Сейчас поражение от "Реала" не имеет большого значения. Да, у них есть преимущество в одно набранное очко, но в будущем ситуация может быстро измениться», — приводит слова Сетьена AS.

Благодаря этой победе «Реал» набрал 56 очков и поднялся на первое место в таблице Ла Лиги. «Королевский клуб» опережает «Барселону» на одно очко. 0