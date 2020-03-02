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    «Реал» обыграл «Барселону» и возглавил таблицу Примеры

    «Реал» — «Барселона»: счет матча 2:0, обзор гола

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    В матче 26-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Барселоной» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 71-й минуте. Кроос отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Винисиуса. Бразилец вошел в штрафную «Барселоны» и нанес удар с острого угла, после чего мяч рикошетом от ног Пике залетел в ворота.

    А на второй компенсированной минуте Мариано Диас сразу после выхода на замену убежал один на один по месту правого форварда и уверенно пробил над Тер Штегеном в сетку ворот.

    После этого матча «Реал» набрал 56 очков и возглавил таблицу испанской Примеры. «Барселона» с 55 очками опустилась на 2-е место.

    Примера. 26-й тур
    «Реал» — «Барселона» — 2:0 (0:0)
    Голы: Винисиус Жуниор, 71 (1:0). Диас, 90+2 (2:0)«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Вальверде (Васкес, 86), Каземиру, Кроос, Иско (Модрич, 79), Бензема (Диас, 90+1), Винисиус Жуниор«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Бускетс, де Йонг, Артур (Ракитич, 80), Месси, Гризманн (Фати, 81), Видаль (Брэйтуэйт, 69)Предупреждения: Винисиус Жуниор, 10. Карвахаль, 19. Жорди Альба, 19. Месси, 85
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