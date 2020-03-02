«Реал» — «Барселона»: счет матча 2:0, обзор гола

В матче 26-го тура чемпионата Испании мадридскийодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 71-й минуте. Кроос отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Винисиуса. Бразилец вошел в штрафную «Барселоны» и нанес удар с острого угла, после чего мяч рикошетом от ног Пике залетел в ворота.

А на второй компенсированной минуте Мариано Диас сразу после выхода на замену убежал один на один по месту правого форварда и уверенно пробил над Тер Штегеном в сетку ворот.

После этого матча «Реал» набрал 56 очков и возглавил таблицу испанской Примеры. «Барселона» с 55 очками опустилась на 2-е место.