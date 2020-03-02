Дзагоев готов «рвать и метать» в матче со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКАподелился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака».

«Матчи со "Спартаком" всегда носят особый характер. Антураж, эмоции, как и обычно в день дерби, будут запредельными. Мне кажется, на такие игры отдельно настраиваться не нужно, а нужно наоборот успокоиться.

Сам я соскучился по большим матчам и в принципе по футболу, готов рвать и метать. Силенок бы еще хватало, но чувствую, что постепенно добираю, кондиции улучшаются.

Важнейшая кубковая игра, нам нужна победа, в том числе и для того, чтобы обрести уверенность и продолжать набирать очки в чемпионате», — приводит слова Дзагоева официальный сайт ЦСКА.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 4 марта и начнется в 19:30 мск. 0