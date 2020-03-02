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    Дзагоев готов «рвать и метать» в матче со «Спартаком»

    Футбол ЦСКА Спартак Кубок России Футбол России
    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака».

    Алан Дзагоев
    Алан Дзагоев

    «Матчи со "Спартаком" всегда носят особый характер. Антураж, эмоции, как и обычно в день дерби, будут запредельными. Мне кажется, на такие игры отдельно настраиваться не нужно, а нужно наоборот успокоиться.

    Сам я соскучился по большим матчам и в принципе по футболу, готов рвать и метать. Силенок бы еще хватало, но чувствую, что постепенно добираю, кондиции улучшаются.

    Важнейшая кубковая игра, нам нужна победа, в том числе и для того, чтобы обрести уверенность и продолжать набирать очки в чемпионате», — приводит слова Дзагоева официальный сайт ЦСКА.

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