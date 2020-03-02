Буффон еще не принял решение о будущем

Сильвано Мартина, агент вратаря «Ювентуса», заявил, что его 42-летний клиент еще не решил, будет ли он продолжать карьеру по завершении сезона.

«Мы еще не решили этот вопрос. Он примет решение. Он выглядит хорошо, но мы пока не говорили об этом.

Что касается шансов "Ювентуса" на трофеи, то скажу, что не все сезоны проходят одинаково. Стать чемпионом Серии А непросто, не говоря уже о девяти титулах подряд.

"Лацио" не участвует в кубковых турнирах, это помогает. Римляне могут занять первое место», — приводит слова агента Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне Буффон провел за «Ювентус» 11 матчей во всех турнирах. 0