ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорПессимизм и «Барселона» повержены. «Реал» вернулся в лидеры Примеры
  • 17:00
    • Казань примет матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году
  • 16:33
    • СДК КХЛ не стал наказывать Бурмистрова
  • 16:16
    • «Манчестер Юнайтед» — фаворит в борьбе за Санчо
  • 15:03
    • Дзюба может пропустить матч с «Ахматом»
  • 14:51
    • Джошуа проведет следующий бой 20 июня
    Все новости спорта

    Буффон еще не принял решение о будущем

    Футбол Ювентус Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Сильвано Мартина, агент вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, заявил, что его 42-летний клиент еще не решил, будет ли он продолжать карьеру по завершении сезона.

    Джанлуиджи Буффон
    Джанлуиджи Буффон

    «Мы еще не решили этот вопрос. Он примет решение. Он выглядит хорошо, но мы пока не говорили об этом.

    Что касается шансов "Ювентуса" на трофеи, то скажу, что не все сезоны проходят одинаково. Стать чемпионом Серии А непросто, не говоря уже о девяти титулах подряд.

    "Лацио" не участвует в кубковых турнирах, это помогает. Римляне могут занять первое место», — приводит слова агента Tuttomercatoweb.

    В нынешнем сезоне Буффон провел за «Ювентус» 11 матчей во всех турнирах. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Футбольная лихорадка. Как коронавирус повлиял на Серию А
  • 28/02/2020 в 00:06
    •
  • Прогноз
  • «Портсмут» — «Арсенал»
  • 1.77
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Арсенал» борьбу за Кубок Англии?
  • «Портсмут» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Битва московских команд получится результативной
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Добудет ли «Ак Барс» крупную победу?
  • «Ак Барс» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Александр Кокорин Футбол Кокорин забил в первой же игре, но «Сочи» драматично проигралСМИ — о матче «Сочи» — «Арсенал» Тула 12:480
  • 13:49
    • Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдет без зрителей
  • 00:54
    • «Реал» обыграл «Барселону» и возглавил таблицу Примеры
  • 09:29
    • Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам на выезде
    Команда Моуринью потерпела третье поражение кряду Футбол «Тоттенхэм» теряет статус клуба Лиги чемпионовРеакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» 05:080
  • Экспресс дня

  • Пройдет ли «Челси» «Ливерпуль» в Кубке Англии?
  • 4.71
    •
  • 17:26
    • Буффон еще не принял решение о будущем
  • 17:15
    • Миротич признан MVP Евролиги в феврале
  • 16:49
    • Капитан юниорской сборной России близок к переходу в СКА
    Леонид Слуцкий Футбол Багаж Шаронова. Слуцкому предстоит еще много работы в «Рубине»Безголевая ничья «Тамбова» и «Рубина» — в нашем обзоре спортивной прессы Вчера в 21:300
  • 08:37
    • Сотникова объявила о завершении карьеры
  • 07:18
    • Впервые в истории трое россиян вошли в топ-15 рейтинга ATP
  • 14:36
    • Экс-игрок «Ливерпуля» расторг контракт с «Трабзонспором»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.65
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Портсмут — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.11
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Детройт — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Йокерит — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Саарбрюккен — Фортуна
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие