Шалимов: На «Зенит» нужен будет такой же боевой настрой, как на «Ростов»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал ничью с «Ростовом» в матче 20-го тура чемпионата России — 1:1.

«Мы проигрывали, удалось быстро сравнять счет, поэтому эмоции, скорее, положительные. "Ростов" — тяжелый соперник, игра была тяжелой.

Мы сыграли организованно в позиционной обороне, выходили в быстрые атаки. Игра была с небольшим преимуществом "Ростова".

Результатом доволен, потому что мы проигрывали по ходу матча. Хорошо, что удалось сравнять счет в начале второго тайма, иначе было бы тяжелее.

Не буду никого выделять, все молодцы. У нас сыграли трое новичков, и все трое сыграли хорошо.

Вся команда сыграла хорошо и достойно. По сборам не определишь, как ты готов, первая официальная игра показывает.

Пока рано говорить о выводах. Нужно восстановиться, пересмотреть матч, проанализировать, сделать нарезки, показать ребятам.

Если говорить в общих чертах — мы готовы физически, выдержали темп игры. С "Ростовом" не так просто играть, когда они берут мяч под контроль.

Впереди кубковый матч с лидером чемпионата — "Зенитом". Мы готовимся к каждому сопернику, смотрим, показываем ребятам. Нужен будет такой же боевой настрой, как и сегодня», — цитирует официальный сайт «Ахмата» Шалимова. 0