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    Сенников: Удалением Семин разжег огонь в своих игроках

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    Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об удалении главного тренера команды Юрия Семина в матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0).

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    На 14-й минуте специалисту была показана желтая карточка, на 25-й — красная.

    «Своим удалением Семин даже разжег огонь в своих игроках. Тренер показал с первых минут, что готов биться за ребят. Это передалось на поле.

    Во всех эпизодах каждый футболист "Локо" стелился в подкатах, отбирал мяч и старался победить. Поэтому удаление Палыча положительно сказалось на игре "Локо".

    "Зенит" становится клиентом Семина? Не сказал бы. Помните, год назад на этом же стадионе было 5:3. На данный момент хорошо сыграли с "Зенитом", дальше посмотрим. В футболе все непредсказуемо.

    Очень сложно предположить, что "Зенит" проиграет половину матчей, поэтому пойдет борьба за второе место», — отметил Сенников в интервью «Спорт-Экспрессу». 0

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