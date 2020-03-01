Анри с победы стартовал в «Монреале»

В ночь на воскресенье стартовал новый сезон MLS, в первом турена своем поле обыгралсо счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Ромель Киото и Максимильяно Уррути. Автором единственного мяча команды из Фоксборо стал Тил Барнбери.

После игры пресс-служба MLS поздравила главного тренера «Монреаля» Тьерри Анри с первой победой в лиге.

Напомним, Анри возглавил канадский клуб в ноябре прошлого года. На тот момент «Монреаль» уже закончил сезон, завершив регулярный чемпионат лишь на 9-м месте из 12 возможных в Восточной конференции.

Также в первом туре «Хьюстон Динамо» сыграл вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1), «Сан-Хосе» дома разошелся миром с «Торонто» (2:2), «Ди Си Юнайтед» дома уступил «Колорадо» (1:2), «Даллас» на своем поле обыграл «Филадельфию» (2:0), «Орландо» и «Реал Солт-Лейк» сильнейшего не выявили (0:0), «Нэшвилл», который является дебютантом турнира, проиграл дома «Атланта» (1:2). 0