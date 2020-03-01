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    Анри с победы стартовал в «Монреале»

    Футбол MLS
    В ночь на воскресенье стартовал новый сезон MLS, в первом туре «Монреаль» на своем поле обыграл «Нью-Ингленд Революшн» со счетом 2:1.

    Тьерри Анри
    Тьерри Анри

    В составе победителей голами отметились Ромель Киото и Максимильяно Уррути. Автором единственного мяча команды из Фоксборо стал Тил Барнбери.

    После игры пресс-служба MLS поздравила главного тренера «Монреаля» Тьерри Анри с первой победой в лиге.

    Напомним, Анри возглавил канадский клуб в ноябре прошлого года. На тот момент «Монреаль» уже закончил сезон, завершив регулярный чемпионат лишь на 9-м месте из 12 возможных в Восточной конференции.

    Также в первом туре «Хьюстон Динамо» сыграл вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1), «Сан-Хосе» дома разошелся миром с «Торонто» (2:2), «Ди Си Юнайтед» дома уступил «Колорадо» (1:2), «Даллас» на своем поле обыграл «Филадельфию» (2:0), «Орландо» и «Реал Солт-Лейк» сильнейшего не выявили (0:0), «Нэшвилл», который является дебютантом турнира, проиграл дома «Атланта» (1:2). 0

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