Миранчук: Даже «Барса» и «Реал» могут сыграть с таким счетом

Полузащитник «Локомотива»прокомментировал результат гостевого матча против(0:0) в рамках 20-го тура Чемпионата России.

Миранчук отметил, что удаление Юрия Семина по ходу игры не оказало большого влияния на итоговый результат матча

«Могу говорить только о нашей команде. Думаю, мы неплохо оборонялись и "Зениту" было непросто.

Возможно, соперник владел некоторым преимуществом, но я не помню моментов, которые бы запомнились в их исполнении.

Думаю, болельщикам игра не показалась очень интересной, но даже "Барса" и "Реал" могут сыграть с таким счетом.

Я согласен, три сбора — это утомительно. Но мы исходим из тех реалий, в которых находимся. Тут ничего не поделать.

На тренировках всегда такие моменты, как в концовке, реализовывал. Здесь, видимо, долго решал, как нужно исполнить и упустил решающие доли секунды.

Нам не хватает тех ребят, которые сейчас не могу появиться на поле. Может, брат будет готов уже совсем скоро. Может, чуть позже.

"Локомотив" сегодня потерял шансы на чемпионство? Об этом можно подумать. Очковый отрыв действительно очень велик. Наша задача — продолжать выжимать максимум из того, что имеем

Удаление Юрия Палыча? Это была эмоциональная игра. В эпизоде с Малкомом, возможно, действительно не стоило показывать желтую карточку за фол.

Конечно, когда возникают паузы в игре, подсказ тренера очень важен. Но большую часть времени ты весь в игре, на стадионе шумно, болельщики скандируют кричалки, поэтому просто следуешь изначальной установке», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0