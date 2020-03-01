Бобан: «Милану» нужно продлить контракт с Ибрагимовичем

Златан Ибрагимович
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«Все видят, какое влияние оказывает Ибрагимович. Он особенный игрок. Нет никаких сомнений в том, что нам нужно начать обсуждение продления контракта. Какими бы ни были результаты, мы должны что-то предпринимать сейчас», — цитирует Бобана Gazzetta dello Sport.
Отмечается ,что «россонери» хотят предложить 38-летнему шведу контракт до 2021 года.
Сам нападающий хочет остаться в клубе, но желает, чтобы команда стала конкурентоспособной, для чего «Милану» необходимо усилить состав. В клубе готовы на покупку новых игроков, поскольку это совпадает с целями руководства.
В этом сезоне за «Милан» Ибрагимович забил два гола и отдал одну результативную передачу в семи матчах Серии А. 0