«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: счет 1:2, обзор голов

В рамках финала Кубка английской лигивыиграл усо счетом 1:2. Это третий трофей в турнире подряд.

Уже к 30 минуте «бело-голубые» вели в счете 0:2. Сначала отличился Агуэро, после скидки Фодена. Второй гол забил Родри после подачи в исполнении Гюндогана.

До перерыва «Вилла» сократила разрыв. Эль-Гази воспользовался ошибкой Стоунза и навесил на Самату, который головой пробил Браво.