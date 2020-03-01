«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: счет 1:2, обзор голов

«Сити» празднует первый гол
«Ман Сити»
Уже к 30 минуте «бело-голубые» вели в счете 0:2. Сначала отличился Агуэро, после скидки Фодена. Второй гол забил Родри после подачи в исполнении Гюндогана.
До перерыва «Вилла» сократила разрыв. Эль-Гази воспользовался ошибкой Стоунза и навесил на Самату, который головой пробил Браво.
Кубок английской лиги. Финал
«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 1:2
Голы: 0:1 — 20 Агуэро, 0:2 — 30 Родри Эрнандес, 1:2 — 41 Саматта«Астон Вилла»: Нюланд, Таргетт, Гильбер, Мингз, Аль-Мухаммади (Трезеге, 70), Грилиш, Дуглас Луис, Эль-Гази (Хурихэйн, 70), Накамба, Энгельс, Саматта (Дэвис, 80)«Манчестер Сити: Браво, Зинченко, Стоунз, Уокер, Фернандиньо, Гюндоган (де Брюйне, 58), Родри Эрнандес, Фоден, Сильва (Бернарду Силва, 77), Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 84)Предупреждения: Стерлинг (57), Родри Эрнандес (60), Аль-Мухаммади (68), Накамба (72), Мингз (90)