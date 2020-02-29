Уотфорд — Ливерпуль. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (29.02.2020)

Составы команд:
«Уотфорд»: Жерар Деулофеу, Трой Дини, Адам Масина, Крэйг Кэткарт, Abdoulaye Doucoure, Уилл Хьюз, Кико Фемения, Исмаила Сарр, Бен Фостер, Кристиан Кабазель, Этьен Капу.
«Ливерпуль»: Алисон, Фабиньо, Вирджил ван Дейк, Жоржиньо Вейналдум, Деян Ловрен, Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах, Алекс Окслейд-Чемберлен, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд.
Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Уотфорд» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.