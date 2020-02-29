Семин: Игра команды после моего удаления? Мы связь держали, игра шла нормально

на выезде сыграл вничью с(0:0). Наставника «железнодорожников» удалили за критику судей.

«В Петербурге очень сложно играть. Мы хорошо сыграли в обороне. Контратак создали меньше чем обычно. Фактически был один момент, когда Миранчук не забил. Очко в Питере — всегда движение вперед. Я удовлетворен действиями игроков.

Игра команды после моего удаления? Мы связь держали, игра шла нормально. Больших проблем не было, как обычно бывает в Питере. У нас была одна замена, которую сделали сообща. Думаю, все нормально

Судья поторопился, как в матче в Уфе. Он тогда поставил рекорд по карточкам. Я его тогда критиковал. Возможно, он вспомнил это. Я показал ему, что игрок "Зенита" сфолил уже третий раз. А в первом случае я обращал его внимание, что Хеведес сыграл в мяч. Он мог меня не удалять, просто предупредить. Это эмоции, без эмоций — это не футбол. А судья убил эмоции очень рано», — приводит слова Семина Sport24. 0