Карпин — о судействе: Была игра в Грозном, а вы дальше думайте

Главный тренер «Ростова»прокомментировал результат матча 20-го тура чемпионата России против(1:1) в Грозном.

«Конечно, недоволен результатом. К ребятам предъявить претензии вообще не могу.

Замен не было потому, что не было необходимости в них. Менять ради того, чтобы менять — зачем это делать?

Вы игру смотрели, наверное? Делайте выводы. Работа судей? РФС запретил нам говорить про судей. Была игра на выезде, а вы дальше думайте», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

На 64-й минуте у «Ахмата» удалили защитника Максима Ненахова за фол на форварде «Ростова» Элдоре Шомуродове, но красная карточка была отменена после просмотра видеоповтора. 0