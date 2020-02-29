Гильерме: Мы больше оборонялись, но при этом были ближе к победе

Голкипер «Локомотива»прокомментировал результат гостевого матча 20-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

«Да, игра получилась очень плотной, еще бы сказал, что она была нервной. В первом тайме игра была равной, но во втором "Зенит" сыграл лучше.

Мы больше оборонялись, но при этом были ближе к победе в игре, потому что у нас был очень хороший момент, а в концовке.

Но Лунев сыграл превосходно. Ни у нас, ни у "Зенита" не было большого количества моментов. Поэтому и такой результат.

После такой паузы трудно проводить первый матч. Можно сказать, что мы еще не набрали кондиции. "Зенит" играл дома и тоже стремился атаковать, но и у них это не получалось.

Думаю, главным образом сказалось отсутствие кондиций. Поэтому для вас эта игра получилась неинтересной (улыбается).

В игре было много пауз, согласен, но такое бывает. Это травмы, что поделаешь. Мы тоже хотим играть туда-сюда, но это не всегда возможно.

Все знают, что Малком прекрасный игрок. Но мне все равно как он играет. Лучше игроков "Зенита" спросите об этом», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0