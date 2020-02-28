Шюррле не сыграет с «Динамо»

Полузащитник «Спартака»пропустит матч 20-го тура российской Премьер-лиги с «Динамо».

Об этом рассказал главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

«Я счастлив, что нам снова предстоит играть. Наконец-то возобновляется чемпионат, мы все хотим играть, так что скучал не только я.

У Умярова проблемы с голеностопом, мы каждый день следим за ним, медицинский штаб делает все возможное для его выздоровления, он очень важен для нас.

А в остальном, кроме Селихова и Шюррле, все здоровы. У Шюррле проблемы с голеностопом, он пропустит следующие несколько матчей», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в субботу, 29 февраля. 0