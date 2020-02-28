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    Ребров: Надеемся, что полоса неудач «Спартака» осталась в прошлом году

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    Вратарь «Спартака» Артем Ребров в преддверии матча 20-го тура против «Динамо» заявил, что команда хорошо поработала на сборах и стала сильнее.

    Артем Ребров
    Артем Ребров

    «Друзья, вот-вот в наши жизни вернется большой российский футбол. Для кого-то на экране телевизоров, для иных на стадионе, а для нас на зеленом газоне.

    Мы проделали очень серьезную работу на сборах и надеемся, что полоса неудач осталась в прошлом году. А в этот мы входим более сильными, грамотными на поле и злыми.

    Кто-то из великих говорил, что победа не всегда означает быть первым. Победа — это когда ты стал лучше, чем был.

    Я надеюсь, что вы, наши болельщики, специалисты и журналисты стали еще лучше. Я верю, что лучше стали мы.

    Ну и ваш покорный слуга-тоже не отстает и постоянно совершенствуется!», — написал Ребров в Instagram. 0

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