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    Экс-директор «Реала»: Предстоящее «класико» — это гонка хромых

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    Экс-директор мадридского «Реала» Хохе Вальдано поделился своим мнением о том, какой статус имеет предстоящий поединок «галактикос» с каталонской «Барселоной».

    Тони Кросс, Лео Месси и Серхио Рамос
    Тони Кросс, Лео Месси и Серхио Рамос

    «Предстоящее "класико" — это гонка хромых. "Барселона" и "Реал" сейчас переживают непростые времена. Возвращение сине-гранатовых в чемпионате Испании произошло исключительно из-за "Реала". Плохая форма мадридцев укрепила позиции каталонцев.

    Многие люди после матча с "Манчестер Сити" сказали, что не придут на стадион в воскресенье, чтобы избежать страданий от поражения. Но это "класико", все раны будут излечены. В "Реале" много опытных футболистов, они играют дома.

    После встреч команд в Лиге чемпионов у "Реала" больше положительных моментов, чем у "Барселоны". С другой стороны, сине-гранатовые подходят к "класико" после того, как Лионель Месси оформил покер в матче с "Эйбаром" », — приводит слова испанца Onda Cero.

    Напомним, что матч «Реал» — «Барселона» состоится 1 марта в 23:00 по московскому времени. 0

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