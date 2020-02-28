Экс-директор «Реала»: Предстоящее «класико» — это гонка хромых

Экс-директор мадридскогоподелился своим мнением о том, какой статус имеет предстоящий поединок «галактикос» с каталонской

«Предстоящее "класико" — это гонка хромых. "Барселона" и "Реал" сейчас переживают непростые времена. Возвращение сине-гранатовых в чемпионате Испании произошло исключительно из-за "Реала". Плохая форма мадридцев укрепила позиции каталонцев.

Многие люди после матча с "Манчестер Сити" сказали, что не придут на стадион в воскресенье, чтобы избежать страданий от поражения. Но это "класико", все раны будут излечены. В "Реале" много опытных футболистов, они играют дома.

После встреч команд в Лиге чемпионов у "Реала" больше положительных моментов, чем у "Барселоны". С другой стороны, сине-гранатовые подходят к "класико" после того, как Лионель Месси оформил покер в матче с "Эйбаром" », — приводит слова испанца Onda Cero.

Напомним, что матч «Реал» — «Барселона» состоится 1 марта в 23:00 по московскому времени. 0