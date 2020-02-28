Рамос: Месси? Надеюсь, в воскресенье будет не его день

Капитан и защитник мадридскогорассказал о предстоящем матче с каталонской, который состоится в воскресенье 1 марта. Также футболист высказал о противостоянии с

«Я горжусь, что снова надену капитанскую повязку "Реала" и буду примером для тысяч детей. Для меня это большая ответственность. Горд быть игроком, который провел больше всего эль-класико. Надеюсь, впереди их еще много.

Победить "Барселону" — это всегда счастье. Успех может придать позитивных эмоций нашей команде. Разница в таблице очень мала, поэтому эта игра может иметь решающее значение.

Месси? Он один из лучших в истории, я его очень уважаю. Надеюсь, в воскресенье будет не его день. Это будет означать, что мы все сделали правильно», — приводит слова испанца L’Équipe. 0