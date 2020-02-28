Ляпорт пропустит ответный матч с «Реалом»

По словам главного тренеране сможет играть три недели из-за очередных проблем с коленом. В матче сфутболист получил травму подколенного сухожилия.

«Он пропустит примерно три недели. Ситуация тяжелая, придется много работать. Жизнь вообще непростая штука, и в мире выживают те, кто умеет справляться с трудностями. Нужно смириться и работать над тем, чтобы вернуться как можно скорее», — цитирует испанца Daily Mail.

Впереди у «горожан» тяжелый календарь. Команде предстоит встреча с «Арсеналом» и «Астон Виллой» в Кубке лиги. Ответная встреча с «Реалом» состоится 17 марта. До апреля подопечные Гвардиолы также сыграют с «Ман Юнайтед» и «Челси». 0