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    Ляпорт пропустит ответный матч с «Реалом»

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    По словам главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, Эмерик Ляпорт не сможет играть три недели из-за очередных проблем с коленом. В матче с «Реалом» футболист получил травму подколенного сухожилия.

    Эмерик Ляпорт
    Эмерик Ляпорт

    «Он пропустит примерно три недели. Ситуация тяжелая, придется много работать. Жизнь вообще непростая штука, и в мире выживают те, кто умеет справляться с трудностями. Нужно смириться и работать над тем, чтобы вернуться как можно скорее», — цитирует испанца Daily Mail.

    Впереди у «горожан» тяжелый календарь. Команде предстоит встреча с «Арсеналом» и «Астон Виллой» в Кубке лиги. Ответная встреча с «Реалом» состоится 17 марта. До апреля подопечные Гвардиолы также сыграют с «Ман Юнайтед» и «Челси». 0

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