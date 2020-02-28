Рубашко: Имбула уже в Сочи, но нужно решить вопросы с заявкой

Генеральный директор «Сочи»рассказал о том, что переход в команду конголезского полузащитниканаходится на завершающей стадии.

Ранее сообщалось о том, что сочинская команда отправила запрос в РПЛ на регистрацию 27-летнего полузащитника после закрытия трансферного окна.

«Он уже в Сочи. Есть некие моменты, которые мы должны утрясти по заявке. Как только мы их решим, объявим об этом», — цитирует Рубашко «Матч ТВ».

Имбула выступал за такие команды, как «Сток Сити», «Порту», «Тулуза», «Райо Вальекано», «Генгам» и «Марсель».

Его последним клубом был «Лечче» — в нынешнем сезоне на счету игрока четыре матча, в которых он отметился одним голом. 0