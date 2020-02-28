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    Емельянов: Было важно не опуститься в таблице ниже «Крыльев»

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    Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов подвел итоги гостевого матча 20-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» (1:1).

    Константин Емельянов
    Константин Емельянов

    С 23-й минуты «Оренбург» играл в большинстве после удаления полузащитника Срджана Мияйловича. Пропустив в конце первого тайма, «Оренбург» отыгрался на 89-й минуте.

    «В начале встречи мы торопились в атаке, у нас было много брака. Во многом из-за этого мы и не забили пенальти.

    Потом начали нарушать правила в отборе, пропустили гол, и игра перевернулась с ног на голову. Хорошо, что мы сравняли счет.

    Это было очень важно в матче с "Крыльями", чтобы не опуститься в таблице ниже соперника. Будем двигаться дальше», — приводит слова Емельянова официальный сайт «Крыльев Советов».

    «Оренбург» набрал 20 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» стало 19 очков. 0

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