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    Шомуродов намерен летом покинуть «Ростов»

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    Агент Герман Ткаченко, представляющий нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова, рассказал, что форвард может покинуть команду в летнее трансферное окно.

    Эльдор Шомуродов
    Эльдор Шомуродов

    «Все решения принимает "Ростов", и мы с уважением к этому относимся. Мы довели до сведения клуба, что относимся с большим пониманием к намерениям зимой его не продавать.

    Да, интерес был и суммы — серьезные. Но мы понимали, что это невозможно. Отмечу, что "Шальке" не делал предложения, в отличие от других немецких клубов.

    Как и неверна информация, что в Гельзенкирхене не знают такого футболиста. Знают, разговаривали, интересовались, сколько может стоить. Дай бог, чтобы у него пошло, но цену будет назначать "Ростов".

    Наша позиция — без желания обидеть дончан — такова, что летом хотим уйти. Но мы точно не будем рассматривать предложения из российского чемпионата. Хотим на Запад. Конкретный интерес на сегодня есть.

    С "Ростовом" устной договоренности о трансфере летом нет. Клуб может упереться. Это его право. Значит, будем искать решение. Убеждать. Мы же понимаем, что последняя "кнопка" у "Ростова", и никто на это не претендует.

    Мы согласились с ними, что сейчас не будем никуда уходить. Зимой были предложения, но клуб не рассматривал. Мы с уважением к этому относимся. Более того, решили, что и зимой у "Ростова" есть право не продавать и не рассматривать.

    Но не рассматривать предложения летом… Мы бы хотели перейти в более сильный чемпионат. Да, клубу принимать решение, но мы договорились, что продавать игрока станут по справедливой цене. Будем вместе это обсуждать», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Шомудоров выступает за «Ростов» с июля 2017 года. В текущем сезоне форвард провел за клуб 21 матч, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. 0

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