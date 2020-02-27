Селтик — Копенгаген. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.02.2020)

Составы команд:
«Селтик»: Фрейзер Форстер, Кристофер Жюльен, Грег Тайлер, Jozo Simunovic, Кристоффер Вассбакк Аер, Скотт Браун, Томас Рогич, Каллум Макгрегор, Одсонн Эдуард, Мохамед Эльюнуссип, Джеймс Форрест.
«Копенгаген»: Карл-Юхан Юнссон, Гильермо Варела, Пьер Бенгтссон, Виктор Нельссон, Рагнар Сигурдссон, Йенс Стаге, Зека, Пеп Бьель, Расмус Фальк, Dame N'Doye, Mikkel Kaufmann.
Предыдущий матч соперников: «Копенгаген» — «Селтик» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:2.