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    «Селтик» — «Копенгаген». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Селтик — Копенгаген. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.02.2020)

    Футбол Селтик Копенгаген
    В 23:00 Лига Европы. 1/16 финала начнётся матч «Селтик» — «Копенгаген».

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    Составы команд:

    «Селтик»: Фрейзер Форстер, Кристофер Жюльен, Грег Тайлер, Jozo Simunovic, Кристоффер Вассбакк Аер, Скотт Браун, Томас Рогич, Каллум Макгрегор, Одсонн Эдуард, Мохамед Эльюнуссип, Джеймс Форрест.

    «Копенгаген»: Карл-Юхан Юнссон, Гильермо Варела, Пьер Бенгтссон, Виктор Нельссон, Рагнар Сигурдссон, Йенс Стаге, Зека, Пеп Бьель, Расмус Фальк, Dame N'Doye, Mikkel Kaufmann.

    Предыдущий матч соперников: «Копенгаген» — «Селтик» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:2.

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