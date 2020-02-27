Рахимов: «Зенит» может сделать золотой дубль в этом сезоне

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов считает «Зенит» безоговорочным фаворитом РПЛ.

На данный момент подопечные Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Ближайший конкурент — «Краснодар» — отстает от питерской команды на 10 очков.

«Пока что "Зенит" не чемпион. Та ситуация, в которой находится команда, позволяет держать высокий уровень. Думаю, что расклад с первым местом уже в большей степени ясен.

Ресурсы "Зенита" позволяют команде сохранять свой уровень. Человек, выходящий на замену, может показывать тот же футбол, что и игрок в основе.

Команда Семака может даже сделать дубль. Осталось 11 матчей в чемпионате, но есть еще Кубок России. У нас еще не было разрыва в 10 очков.

В нынешней ситуации команда на 90 процентов чемпион. Это нельзя утверждать, но они не позволят себе так оступиться. Иначе потом можно попасть в неприятное положение», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

В 20-м туре «Зенит» дома сыграет с «Локомотивом». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени. 0