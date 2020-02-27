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    «Мальмё» — «Вольфсбург». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Мальмё — Вольфсбург. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.02.2020)

    Футбол Мальмё Вольфсбург
    В 20:55 Лига Европы. 1/16 финала начнётся матч «Мальмё» — «Вольфсбург».

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    Составы команд:

    «Мальмё»: Йохан Далин, Беранг Сафари, Оскар Левицки, Anel Ahmedhodzic, Расмус Бенгтссон, Сёрен Риекс, Фуад Баширу, Андерс Кристиансен, Isaac Kiese Thelin, Adi Nalic, Маркус Антонссон.

    «Вольфсбург»: Коэн Кастельс, Paulo Silva, Ренато Штеффен, John Anthony Brooks, Робин Кнохе, Янник Герардт, Ксавер Шлагер, Максимилиан Арнольд, Йосип Брекало, Ваутер Вегорст, Адмир Мехмеди.

    Предыдущий матч соперников: «Вольфсбург» — «Мальмё» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

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