Интер — Лудогорец. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.02.2020)

Составы команд:
«Интер»: Даниэле Паделли, Диего Годин, Андреа Раноккия, Danilo D'Ambrosio, Виктор Мозес, Борха Валеро, Николо Барелла, Кристиан Эриксен, Кристиано Бираги, Алексис Санчес, Ромелу Лукаку.
«Лудогорец»: Пламен Илиев, Антон Недялков, Сисиньо, Georgi Terziev, Драгош Григоре, Светослав Дяков, Стефан Баджи, Марселиньо, Вандерсон, Cauly Oliveira Souza, Клаудиу Кешерю.
Предыдущий матч соперников: «Лудогорец» — «Интер» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.