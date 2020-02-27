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    «Эспаньол» — «Вулверхэмптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Эспаньол — Вулверхэмптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.02.2020)

    Футбол Эспаньол Вулверхэмптон
    В 20:55 Лига Европы. 1/16 финала начнётся матч «Эспаньол» — «Вулверхэмптон».

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    Составы команд:

    «Эспаньол»: Андрес Прието, Адрия Хинер, Налдо, Фернандо Калеро, Victor Gomez, Виктор Санчес, Серхи Дардер, Оскар Мелендо, David Lopez, Хонатан Кальери, Матиас Варгас.

    «Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Макс Килман, Мэтт Доэрти, Морган Гиббз-Уайт, Жоау Моутинью, Рубен Винагре, Леандер Дендонкер, Даниэл Поденсе, Адама Траоре.

    Предыдущий матч соперников: «Вулверхэмптон» — «Эспаньол» 4:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

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