Эспаньол — Вулверхэмптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.02.2020)

Составы команд:
«Эспаньол»: Андрес Прието, Адрия Хинер, Налдо, Фернандо Калеро, Victor Gomez, Виктор Санчес, Серхи Дардер, Оскар Мелендо, David Lopez, Хонатан Кальери, Матиас Варгас.
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Макс Килман, Мэтт Доэрти, Морган Гиббз-Уайт, Жоау Моутинью, Рубен Винагре, Леандер Дендонкер, Даниэл Поденсе, Адама Траоре.
Предыдущий матч соперников: «Вулверхэмптон» — «Эспаньол» 4:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.