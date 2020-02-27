Бенфика — Шахтёр Д. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.02.2020)

Составы команд:
«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Алехандро Гримальдо, Рубен Диаш, Томаш Тавареш, Франсишку Феррейра, Франциско Мачадо, Рафаэл Силва, Юлиан Вайгль, Адель Таарабт, Диего Соуза, Пицци.
«Шахтёр Д»: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Додо, Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антониу Сильва, Марлос, Алан Патрик, Жуниор Мораес.
Предыдущий матч соперников: «Шахтёр Д» — «Бенфика» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.