Арсенал — Олимпиакос. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.02.2020)

Составы команд:
«Арсенал»: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Шкодран Мустафи, Давид Луис, Букайо Сака, Даниель Себальос, Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг, Николя Пепе, Гранит Джака, Александр Ляказетт.
«Олимпиакос»: Жозе Са, Омар Элабделлауи, Константинос Цимикас, Ousseynou Ba, Pape Abou Cisse, Мохамед Мади Камара, Андреас Бухалакис, Гилерме, Юссеф Эль-Араби, Матьё Вальбуэна, Лазар Ранджелович.
Предыдущий матч соперников: «Олимпиакос» — «Арсенал» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.