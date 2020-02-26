Сульшер: Необходимо вернуться в Лигу чемпионов и по финансовым причинам

, наставник, рассказал о том, почему для клуба важна Лига чемпионов. По его мнению, возвращение в этот турнир необходимо по нескольким причинам.

« "Манчестер Юнайтед" — большой клуб, у нас всё в порядке с финансами. Но, конечно, чем дольше остаёшься без Лиги чемпионов, тем больше страдаешь. Нам необходимо вернуться в Лигу чемпионов, в том числе по финансовым причинам. Дополнительные средства помогут клубу.

Пока же нам нужно сосредоточиться на следующей игре. Далее будет матч Лиги Европы, а затем мы играем в АПЛ и Кубке Англии», — приводит слова норвежца Four-Four-Two.

В этом сезоне «манкунианцы» играют в Лиге Европы. На стадии 1/16 финала команде попался «Брюгге». Счет первого матча 1:1. 0