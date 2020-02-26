Мюллер: «Бавария» одержала заслуженную победу над «Челси»

Полузащитникподелился своим мнением о результате встречи с(3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Изюминка Лиги чемпионов это матчи плей-офф. Сегодня у нас были один, максимум два опасных эпизода в нашей штрафной. В первом тайме мы должны были вознаградить себя голом. На не хватало последнего штриха. Это был интенсивный матч. Адреналин еще никуда не делся.

В целом мы одержали совершенно заслуженную победу со счетом 3:0. Сегодня мы показали хорошую командную игру. Мы на многое рассчитывали и летели сюда с уверенностью в своих силах. Я рад, что во втором тайме мы смогли реализовать эту уверенность в голы», — цитирует Мюллера официальный сайт мюнхенского клуба.

Ответный матч команды проведут 18 марта в Мюнхене. 0